رسمياً .. دمج قنوات أون سبورت وتايم سبورت بداية من 2020 !

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بشكل رسمي اليوم السبت تدشين باقات قنوات رياضية جديدة بداية من العام المقبل 2020 تحت مسمى قنوات أون تايم سبورت المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن تدشين هذه الباقة الرياضية جاء بعد عملية دمج قناة أون سبورت الأولى والثانية مع قناة تايم سبورت التي تم تدشينها الصيف الحالي لنقل فعاليات مسابقة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر في النقل الإعلامي للأحداث الرياضية داخل مصر، على أن يتم محاولة شراء حقوق بعض البطولات العالمية لنقلها أخيراً على شاشات مصرية وليس فقط الاكتفاء بمتابعة هذه الأحداث عبر منابر إعلامية أخرى.

يُذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تُعتبر هي الناقل الحصري والوحيد لجميع الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في شمال إفريقيا، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات على نقل المحتوى الرياضي بطريقة احترافية، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإعلاميين المحترفين، إضافة إلى المحللين العالميين من كافة أنحاء العالم، وأيضاً المعلقين الأفضل على المستوى العربي.

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