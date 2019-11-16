Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات مسابقة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، والتي من المقرر إقامتها على أرض دولة قطر بداية من شهر نوفمبر الجاري وحتى شهر ديسمبر القادم من العام الحالي 2019.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات كأس الخليج ال24 قطر 2019 والقنوات المجانية الناقلة للبطولة، وقبل ذلك سوف نستعرض النتيجة التي أسفرت عنها مراسم قرعة كأس الخليج بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية الثمانية.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج ال24 قطر 2019:

منتخب قطر / منتخب اليمن / منتخب العراق / منتخب الإمارات. منتخب السعودية / منتخب الكويت / منتخب عمان / منتخب البحرين.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات كأس الخليج ال24 قطر 2019، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب قطر / منتخب العراق، الجولة الأولى من دور المجموعات، الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، الساعة السادسة والنصف مساءً.

منتخب الإمارات / منتخب اليمن، الساعة الثامنة والنصف مساءً.

منتخب عمان / منتخب البحرين، الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب الكويت، الساعة السابعة مساءً.

منتخب الإمارات / منتخب العراق، الجولة الثانية من دور المجموعات، الجمعة 29 نوفمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب قطر / منتخب اليمن، الساعة الثامنة مساءً.

منتخب الكويت / منتخب عمان، السبت 30 نوفمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب البحرين، الساعة السابعة مساءً.

منتخب قطر / منتخب الإمارات، الجولة الثالثة من دور المجموعات، الإثنين 2 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب اليمن / منتخب العراق، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب عمان / منتخب السعودية، الساعة السابعة مساءً.

منتخب الكويت / منتخب البحرين، الساعة السابعة مساءً.

مباراة الدور نصف النهائي الأولى، متصدر المجموعة الأولى / متصدر المجموعة الثانية، الخميس 5 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

مباراة الدور نصف النهائي الثانية، وصيف المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثانية، الساعة السابعة مساءً.

المباراة النهائية، الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، الأحد 8 ديسمبر 2019، الساعة السابعة مساءً.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. دمج قنوات أون سبورت وتايم سبورت بداية من 2020 !