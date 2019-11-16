بطلب من جوارديولا مانشستر سيتي يريد التعاقد مع نجم دينامو زغرب

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يريد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عقد صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عام 2020 القادم، وذلك بتعليمات من المدير الفني بيب جوارديولا الذي يريد تدعيم صفوف الفريق في بعض المراكز التي ظهر بها ضعف في الفترة الأخيرة وخاصة مركز وسط الملعب لعدم وجود لاعب بديل للاعب الدولي البلجيكي دي بروين وحلول في هذا المكان بشكل عام، وهو ما جعل الفريق الإنجليزي يفكر في اللاعب الإسباني الشاب داني أولمو صاحب الواحد وعشرين عام فقط.

وأوضح موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي الشهير أن الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي دخل في صفقة لاعب دينامو زغرب داني أولمو بقوة في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه لتدعيم خط وسط الملعب، خاصة أن اللاعب الشاب ذو الواحد والعشرين عام يقدم أداء مميز في الفترة الأخيرة وقادر على صناعة الفارق في المباريات، وتابع الموقع الشهير أن مانشستر سيتي قد رصد مبلغ 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب على أمل أن يوافق الفريق الكرواتي على بيعه في الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم اللاعب بل هناك العديد من الفرق الأوروبية الكبرى التي تريد التعاقد معه ومن ضمنها الغريم التقليدي مانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام وآرسنال، ومن خارج إنجلترا يريد كل من فريق برشلونة الاسباني وفريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية بداية من شهر يناير من عام 2020، ولكن لم يتم الموافقة من قبل الفريق الكرواتي على أي عرض مُقدم للاعب من قبل هذه الفرق.

ولكن الفريق الكرواتي قد وضع سعر للاعب الإسباني الشاب داني أولمو وهو 50 مليون يورو لكل الفرق التي تريد التعاقد معه، ورغم ذلك فإن مانشستر سيتي الإنجليزي يحاول تقليل هذا السعر ويحاول أن يتعاقد مع اللاعب بمبلغ 40 مليون يورو على أن يغري اللاعب الإسباني صاحب الواحد والعشرين عام براتب عالي لكي يوافق ويضغط على ناديه من أجل الموافقة على العرض، ويقدم اللاعب مستوى جيد في الوقت الحالي قابل للتطور مع مدرب كبير مثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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