مران الأهلي اليوم: فايلر يجهز بديل حمدي فتحي للمباريات المقبلة

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شهد مران الأهلي اليوم بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي والدكتور طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق على هامش مران اليوم الذي أقيم في المساء، وتم استئناف المران بشكل طبيعي بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بالأمس قبل العودة من جديد خلال مران الاهلي اليوم، والذي بدأ بمحاضرة من فايلر مع الفريق من أجل بعض التعليمات للاعبين قبل بدأ المران وبعض الأمور الفنية في المباريات التي يركز عليها المدير الفني السويسري بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وبعد ذلك خاض الفريق الأحمر برنامج بدني وتجهيزي تحت إشراف مخطط الأحمال في الأهلي توماس بينكيل، وبعد ذلك اطمأن فايلر على اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة وبرنامج التأهيل الخاص بكل منهم والتعرف على مدى التحسن بالنسبة إليهم وحالتهم في الفترة الأخيرة، وعن ثلاثي حراس المرمى شريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق سليمان فقد خاص كل منهم تدريبات منفردة على هامش مران الأهلي اليوم، قبل أن ينفذ الثلاثي البرنامج التدريبي المحدد بالنسبة إليهم.

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وعن حارس الفريق حمزة حسين الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين وهي ليست المرة الأولى فقد تواجد في الفريق الأول أكثر من مرة، وخاص حمزة تدريبات تأهيلية تحت إشراف أخصائي التأهيل في النادي الأهلي طارق عبد العزيز، مع العلم أن الفريق الأحمر يستعد في الفترة المقبلة من أجل مواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز يوم الخامس والعشرون من هذا الشهر، بجانب مواجهة النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي سوف تكون يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر على استاد رادس.

وبعد إصابة حمدي فتحي الأخيرة في تدريبات المنتخب المصري الأول كان لابد أن يتدخل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل تجهيز البديل، حيث حرص فايلر على تنفيذ أليو ديانج اللاعب المالي الشاب إلى برنامج استشفائي بعدما انتهى من مبارياته الدولية مع المنتخب المالي تحت 23 سنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الوقت الحالي، وهو البرنامج الذي يؤديه اللاعب من أجل التخلص من حالة الإجهاد العضلي لكي يتم تجهيزه من أجل المباريات المقبلة في ظل إصابة حمدي فتحي الأخيرة.

ورغم تواجد أكثر من لاعب في وسط الملعب إلا أن أليو ديانج وحسام عاشور هم الثنائي الوحيد الذي يلعب وسط ملعب مدافع بشكل رئيسي ومع السن الكبير لأسطورة الأهلي حسام عاشور فإن الحل هو اللاعب المالي الشاب صاحب الأداء المميز في الفترة الأخيرة وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة رغم الخروج من دور المجموعات من مجموعة ضمت مصر والكاميرون وغانا وصعد منها المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب الغاني الأولمبي.

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