مران الزمالك اليوم: عودة الغائب وميتشو يطلب المساعدة من شيكابالا

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شهد مران الزمالك اليوم استعداد الفريق الأبيض من أجل المباريات المقبلة، وأقيم المران على ملعب النادي في ميت عقبة تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، ويستعد الفريق الأبيض من أجل المباريات المقبلة سواء في الدوري المصري الممتاز والبداية مع فريق إنبي بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تقام في مصر في الوقت الحالي، أو مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والبداية التي سوف تكون خارج الديار أمام فريق مازيمبي الكونغولي.

كما شهد مران الزمالك اليوم تواجد المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب بعد التعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به في الركبة وتسببت في ابتعاده عن مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وأصبح اللاعب خالد بوطيب جاهز في الوقت الحالي من أجل المشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأبيض بعد أن أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به قبل أن يتدرب بشكل طبيعي في مران الزمالك اليوم ، وقد يجد اللاعب صعوبة في المشاركة في ظل تألق مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال مباريات المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عام.

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وحرص المدير الفني الصربي ميتشو خلال مران الزمالك اليوم على تدريب اللاعبين على سرعة التمريرات من قدم إلى أخرى واللعب في المساحات الضيقة بشكل جيد، وذلك من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع مع ثنائيات بين لاعبي الفريق الأبيض، كما تحدث ميتشو مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء الموجودة سواء في المباريات أو في التدريبات، وحصل اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن للأبيض على راحة من تدريبات الزمالك اليوم لكي يؤدي تدريبات في صالة الجيمانزيوم من أجل التغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.

واستعان المدير الفني ميتشو بلاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا من أجل مساعدته في منح التعليمات للزملاء،كما شهدت تدريبات الزمالك اليوم بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة التي حرص عليها المدير الفني الصربي وسط تركيز كبير واستجابة من قبل اللاعبين لتعليمات المدير الفني بشكل جيد، كما شهد مران الزمالك اليوم مشاركة اللاعب إسلام جابر صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية دون أن يتأثر بالإصابة التي عانى منها في اليد وظهر دون رباط الضاغط الذي كان يرتديه في الفترة الأخيرة.

وغاب اللاعب مصطفى فتحي عن مران الزمالك اليوم بالحصول على راحة من التدريبات الجماعية بعد الإذن الذي حصل عليه في وقت سابق من الجهاز الفني للفريق، وفضل ميتشو تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الزمالك اليوم حتى لا يكون هناك إرهاق في الفترة الأخيرة وهو ما قد يسبب في إصابات للاعبين سواء خلال التدريبات أو خلال المباريات ولم يكن هناك زيادة في الحمل البدني والتدريبات على اللاعبين خلال مران الزمالك اليوم.

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