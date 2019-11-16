منتخب مصر يواصل الاستعداد إلى جزر القمر في تصفيات أفريقيا 2021

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خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم مرانه اليوم في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جزر القمر والثالثة بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل الاستعداد إلى مباراة مصر وجزر القمر المقبلة ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، وأدرى اللاعبون اليوم التدريبات على الملعب الفرعي الذي سوف يستضيف مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهي المباراة التي يريد المنتخب المصري أن يفوز بها بعدما تعادل على أرضه ووسط جماهيره مع المنتخب الكيني.

وحضر مران منتخب مصر اليوم سفير مصر في تنزانيا محمد أبو الوفا والقنصل أحمد الغول خاصة أن هذه السفارة هي الأقرب لجزر القمر، كما تابع التدريبات الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، وشارك كل اللاعبين في المقال بشكل طبيعي إلا المجموعة التي شاركت في مباراة مصر وكينيا الماضية والتي فضل المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري أن يكون لهم تدريبات استشفائية وعدم استكمال المران الجماعي مع باقي اللاعبين إلى النهاية لعدم حدوث إصابات أو إجهاد شديد لهم بسبب هذا الأمر.

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ومن المنتظر أن يكون مران منتخب مصر غداً الأحد هو المران الأخير قبل مباراة مصر وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2021، وهي المباراة التي سوف تقام يوم الاثنين الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري من العام الحالي 2019، ويريد المنتخب المصري أن يفوز في هذه المباراة من أجل تعويض التعادل الأول أمام المنتخب الكيني والذي أحبط الكثير من محبي المنتخب المصري وجماهيره بشكل عام سواء في مصر أو في الوطن العربي.

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