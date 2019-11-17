مواعيد مباريات اليوم الأحد 17/11/2019 .. فرنسا وألبانيا وإنجلترا ضد كوسوفو

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات الدولية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 17/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد بعض مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، كما تُقام أيضاً بعض مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 17/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب السودان، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب لوكسمبورج / منتخب البرتغال، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب صربيا / منتخب أوكرانيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب كوسوفو / منتخب إنجلترا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة السابعة مساءً.

منتخب بلغاريا / منتخب جمهورية التشيك، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة مساءً.

منتخب البانيا / منتخب فرنسا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب أندورا / منتخب تركيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب مولدوفا / منتخب إيسلندا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب المكسيك / منتخب البرازيل، كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً، الدور النهائي، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين.

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