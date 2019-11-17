كلوب يُفكر جدياً في ضم بديل لمحمد صلاح يناير المقبل !

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بات يُفكر جدياً في التعاقد مع لاعب بديل للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها الأخير في الآونة الأخيرة على مستوى الكاحل الأيسر.

وأكدت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية أن المدرب يورجن كلوب يخشى من أن يتأثر فريقه بشكل سلبي إثر غياب فخر العرب محمد صلاح عن مباريات ليفربول المهمة في المرحلة القادمة بداعي الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

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وأشارت إلى أن كلوب لن يُجازف على الإطلاق بعدما طلب من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع البديل المناسب لخلافة محمد صلاح على أرض الملعب إن كان الأخير مُصاباً، حتى يكون فريق الريدز قادراً على المنافسة على الألقاب حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أيضاً أن المدرب الألماني حدد 3 أسماء فقط من الممكن أن يعتمد على واحد منها الفترة المقبلة، وهم كلاً من المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني، أو الإنجليزي هاري ويلسون لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، أو الإيطالي لورنزو إنسيني لاعب نادي نابولي الإيطالي.

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