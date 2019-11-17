موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 الإثنين 18/11/2019

Advertisements

موعد مباراة مصر وجزر القمر، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب جزر القمر في عصر يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 على أرض دولة جزر القمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى عشاق منتخب مصر وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وجزر القمر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وجزر القمر، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مصر وجزر القمر قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 م.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب جزر القمر في عصر يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 على أرض دولة جزر القمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطاار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وتنطلق مباراة مصر وجزر القمر تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وجزر القمر، ستكون مباراة مصر وجزر القمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر وجزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه منتخب جزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى أمام ضيفه منتخب كينيا.

ومن المؤكد أن حجم الضغوطات زاد بشكل كبير على لاعبي منتخب مصر وخاصة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني حسام البدري، حيث بات المنتخب الوطني مُطالباً الآن بضرورة العودة بالنقاط الثلاث من أرض دولة جزر القمر، أما في حالة تحقيق أي نتيجة غير ذلك سوف يجد منتخب مصر نفسه في وضعية معقدة للغاية قد تحرمه من المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

ويُعاني منتخب مصر قبل هذه المباراة المرتقبة من العديد من الغيابات المؤثرة على مستوى جميع الخطوط بسبب الإصابات، وفي مقدمة هذه الغيابات النجم محمد صلاح الذي يغيب للمرة الثانية توالياً عن معسكر المنتخب الوطني، كما تشمل قائمة الإصابات أيضاً كلاً من الثلاثي حمدي فتحي وأحمد حسن كوكا وأيضاً أحمد جمعة.

ومن جانبه، سوف يُحاول الكابتن حسام البدري الاعتماد على العناصر المتوفرة لديه في الوقت الحالي، ومن أبرزهم بدون أدنى شك النجم محمود حسن تريزيجيه، على أمل أن ينسجم سريعاً من الناحية الهجومية مع الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويُدرك البدري جيداً أن التعثر في هذه المباراة أمام منتخب جزر القمر لن يكون في صالحه على المستوى الشخصي، وخاصة وأن الجماهير المصرية لا ترحم في حالة الفشل سواء كان المدير الفني أجنبي أو حتى محلي.

إقرأ أيضاً: كلوب يُفكر جدياً في ضم بديل لمحمد صلاح يناير المقبل !