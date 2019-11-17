فايلر يطمئن على مصابي الأهلي قبل مباراتي الجونة والنجم الساحلي

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع مصابي المارد الأحمر، وذلك قبل استئناف مسابقة الدوري العام إضافة إلى بداية المشوار في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن رينيه فايلر اجتمع مع الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، من أجل معرفة آخر تطورات الحالة الصحية لكلاً من الثنائي محمود متولي إضافة إلى كريم نيدفيد.

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وأشار إلى أن المدرب السويسري يأمل في استعادة خدمات الثنائي قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وخاصة بعد موجة الإصابات التي ضربت الفريق الأهلاوي في الفترة الماضية.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع فريق الجونة الأسبوع المقبل في مسابقة الدوري العام، ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى تونس من أجل ملاقاة فريق النجم الساحلي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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