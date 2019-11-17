رسمياً .. إعفاء كبار إسبانيا من الدور الأول لكأس الملك والنهائي 18 أبريل

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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد مراسم قرعة الدور الأول من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020 م، كما أعلن أيضاً عن موعد المباراة النهائية للمسابقة المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020.

وغاب عن مراسم قرعة الدور الأول من مسابقة كأس ملك إسبانيا 4 أندية، وهم كلاً من برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، إضافة إلى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وأيضاً ريال مدريد صاحب المركز الثالث، كما غاب أيضاً فالنسيا حامل لقب كأس الملك الموسم الماضي، على أن يُشاركوا جميعاً انطلاقاً من الدور الثاني.

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وأكد الاتحاد الإسباني أن مباريات الدور الأول من عمر المسابقة سوف تُقام على مدار 3 أيام خلال شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019، وهي أيام 17 و18 و19، على أن تُقام جميع مباريات المسابقة من جولة واحدة وليست ذهاب وإياب بعكس ما كان عليه الحال طيلة السنوات الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن الدور نصف النهائي سوف يُقام من جولة ذهاب ثم جولة إياب، على أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا الموسم الحالي يوم 18 أبريل 2020، على أن يتم كشف النقاب عن ملعب المباراة النهائية في وقت لاحق.

وإليكم الآن أبرز مباريات الدور الأول في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020 م:

إنتر سيتي / أتلتيك بيلباو.

مليلية / ليفانتي.

آل بالمار / خيتافي.

كومياس / فياريال.

تولوسا / بلد الوليد.

ألامو / ريال مايوركا.

زامورا / سبورتينغ خيخون.

لارجانوُس / إيبار.

لييِدا / إسبانيول.

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