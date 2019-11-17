الإسماعيلي ينفي رسمياً إمكانية تعاقد الأهلي مع عبد الرحمن مجدي

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نفى إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جميع الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام المصرية، وذلك بخصوص اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب الشاب عبد الرحمن مجدي بعد تألقه بشكل ملفت مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي حالياً.

وأكد إبراهيم عثمان خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أنه لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف برحيل أي لاعب من صفوف فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي يرغب في الحفاظ على حالة الاستقرار التي باتت متواجدة داخل صفوف فريق الإسماعيلي في الفترة الماضية، حتى يواصل الفريق تحقيق النتائج الإيجابية وثم يعود تدريجياً من أجل المنافسة على الألقاب.

وفي ختام حديثه، شدد إبراهيم عثمان على أن ناديه سوف يرفض بشكل قاطع جميع العروض التي سوف تصله خلال المرحلة القادمة من أجل الإبقاء على العناصر الأساسية حتى نهاية الموسم الحالي مهما كان المغريات المادية التي سوف يتم عرضها على اللاعبين.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المصرية قد أكدت مؤخراً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب بشدة في الظفر بخدمات اللاعب عبد الرحمن مجدي، بعد المستوى المميز الذي قدمه الأخير على هامش مشاركته شهر نوفمبر الجاري مع منتخب مصر الأولمبي في مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

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