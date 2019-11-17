إصابة عبدالله السعيد في مرن بيراميدز اليوم والاشعة تحدد موقفه

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أعلن طبيب نادي بيراميدز المصري عن إصابة نجم الفريق عبدالله السعيد في مران بيراميدز الأخير، وكانت الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة اليمنى للاعب وهو ما جعله يغادر المران على الفور، وأجرى الجهاز الطبي للفريق المصري أشعة مقطعية على قدم اللاعب من أجل تحديد موعد عودة اللاعب إلى التدريبات من جديد مرة أخرى، خاصة أن هذا النوع من الكدمات القوية ربما تأخذ وقت ولكن ليس كثيراً وسوف يتواجد اللاعب قريباً.

ويجري نادي بيراميدز معسكر مغلق في الوقت الحالي في مدينة مراكش المغربية من أجل الاستعداد إلى بطولة الدوري المصري الممتاز من موسم 2019 / 2020 ، وهي البطولة التي سوف تنطلق مع نهاية الشهر الحالي وحين انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تقام في مصر في الوقت الحالي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يتم تحديد موقف عبدالله السعيد من المشاركة في التدريبات والمباريات من قبل الفريق الطبي الخاص بالنادي المصري الذي سطع بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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وكان من المقرر أن ينضم اللاعب الكبير لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق إلى صفوف المنتخب الوطني بعدما تم استدعائه هو وأكثر من أسم من فريق بيراميدز إلا أن هناك بعض الأمور والخلافات التي جعلت المدير الفني حسام البدري يستغنى عن لاعبي بيراميدز في الوقت الحالي وفي مباراتي كينيا وجزر القمر الأولى التي تعادل فيها المنتخب المصري على أرضه ووسط جماهيره بهدف مقابل هدف، والثانية التي سوف يخوضها المنتخب المصري خارج أرضه مع منتخب جزر القمر بالغد الاثنين الثامن عشر من شهر نوفمبر 2019.

ومن المنتظر أن تجسم الأيام المقبلة القرار النهائي في هذه الأزمة بين فريق بيراميدز وبين المنتخب المصري مع العديد من الأمور الأخرى التي تخص النادي المصري حديث العهد، حيث كان هناك بعض الأمور في الفترة الأخيرة والأخبار التي أشارت إلى بيع النادي لمستثمر آخر والتعاون بين النادي وبين النادي الأهلي من جديد مثلما حدث من قبل، وذلك بالمصالحة من قبل المستشار تركي آل الشيخ الذي حدث بينه وبين الأهلي تصالح في الفترة الأخيرة وأصبحت كل الأمور على ما يرام في الوقت الحالي.

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