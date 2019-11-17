كيف تطور الأهلي مع فايلر في فترة قليلة ببعض النقاط المهمة

Advertisements

يكشف لكم موقعنا مصر 365 نقاط مهمة حول تطور النادي الأهلي المصري مع المدير الفني الجديد رينيه فايلر في الفترة الأخيرة وعدم تلقي أي هزيمة أو تعادل في أي مباراة له مع الفريق حتى الآن، فقد أوضح مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ وبعض المصادر من داخل الفريق الأحمر نقاط مهمة حول تطور الفريق مع فايلر في الفترة الأخيرة، وفي المقال التالي سوف نرصد لكم بعض الجوانب والنقاط البسيطة التي توضح تعليمات المدير الفني السويسري رينيه فايلر للاعبي الأهلي قبل المباريات لأنه بطبيعة الحال لا يتحدث ولا ينفعل أثناء المباراة.

تطور الأهلي على المستوى الدفاعي

تطور النادي الأهلي على المستوى الدفاعي مع المدير الفني رينيه فايلر بشكل كبير ورغم أنه أشرك ثنائي لاعبين لم يلعبون مع بعض من قبل في مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري إلا أن كل منهم ومن خلال أحداث المباراة كان له تعليمات محددة وهي نقل الكرة بشكل جيد للأمام ولكن مع عدم المجازفة، حيث ظهر ياسر إبراهيم ومحمود متولي في هذه المباراة وهم ينقلون الكرة بشكل جيد للأمام وإن تعثر عليهم الحال يخرجون الكرة خارج الملعب كما هي طبيعة المدافع المصري القديمة التي اتبعها المدير الفني رينيه فايلر مع الأهلي.

Advertisements

أيضاً كان هناك تعليمات واضحة لثنائي قلب الدفاع بل خط الدفاع بشكل كامل في الفريق الأحمر وهو التقدم للأمام ليس من أجل اللعب على مصيدة التسلل ولكن الضغط على الخصم من الأمام وكما قال أحد المدرب الكبير بيب جوارديولا من قبل أن الفريق كلما ابتعد عن مرماه كلما قلت نسبة استقباله للأهداف ولكن يجب الحذر الشديد من الكرات التي يتم لعبها في ظهر خط الدفاع، وهو ما اتبعه فايلر مع خط دفاع الأهلي في الوقت الحالي سواء اللاعب الجديد محمود متولي أو اللاعبين المتواجدين في المنتخب بالفعل مثل رامي ربيعه وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وغيرهم.

تطور وسط الملعب في الأهلي مع فايلر

لا شك أن حين التحدث عن تطور الأهلي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر يجب الحديث قبل كل شيء عن خط وسط الملعب الذي أصبح ممتاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث عمل فايلر على تطوير مستوى حمدي فتحي الجندي المجهول في وسط الملعب ومستوى عمرو السولية في التقدم للأمام ونقل الكرة بشكل جيد بين الأقدام، وعلى الجانب الآخر محمد مجدي قفشة الوافد الجديد للفريق والذي رغم ذلك فهو يشارك بصفة أساسية في الوقت الحالي وبديله هو وليد سليمان وصالح جمعة الذي قد نراهم في الوقت المقبل.

وحين الحديث عن وسط ملعب الأهلي لابد أن نتحدث عن بعض النقاط المهمة والتي قالها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق، حيث أوضح أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمنع أي لاعب في وسط الملعب أن يستلم الكرة من وضع الثبات، وأوضح قائلاً أن هذا الوضع يجعل الخصم قريب منك وقادر على مراقبتك بشكل جيد وأن فايلر حرص على هذه النقطة لسرعة الحركة وفي نفس الوقت فتح مجال من أجل التقدم للأمام، بجانب الرؤية الجيدة للاعب حين يتحرك بشكل مميز ويتغلب على الخصم في الثنائيات بهذا الشكل البسيط جداً.

تطور خط هجوم الأهلي مع فايلر

النقطة الأخيرة في تطور مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة تتمثل في خط الهجوم، رغم مشاركة جونيور أجايي أكثر من مرة في مركز الجناح أو المهاجم الثاني وضعه فايلر في المكان الأساسي الذي أبدع فيه من قبل وهو مركز المهاجم الصريح واستغنى عن وليد أزارو في هذا الوقت ووضعه على دكة البدلاء في ظل إضاعة الفرص بشكل كبير، وتتمثل قوة أجايي في التغلب على الخصم ليس بالسرعة ولكن من خلال الحركة الجيدة بشكل مميز والبنية الجسدية القوية في الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط كبير مهما كان ضغط الخصم عليه في هذا الوقت.

بجانب أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي قادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وهو ما رأيناه من قبل مع أكثر من مدرب للأهلي ولكن بعضهم فضل الدفع باللاعب الدولي المغربي وليد أزارو للسرعة والرشاقة التي يتمتع بها، ولكن فايلر عوض السرعة في جونيور أجايي بأن يجعله محطة لعب يستلم ويتحرك لاعبي الجناح وهم رمضان صبحي وحسين الشحات أصحاب السرعات والانطلاقات من الخلف للأمام وهذه هي نقطة قوة الأهلي في الوقت الحالي التي لم تقدر الفرق على أن توقفها خاصة في ظل تقدم أحمد فتحي من اليمين وعلي معلول من اليسار.

جدير بالذكر أن الأهلي خاض مع فايلر ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز من العام الحالي وفاز في جميعها بجانب المباريات الأفريقية ومباراة السوبر المصري وقدم أداء مميز للغاية ولم يخسر المدير الفني أو يتعادل أي مباراة مع الفريق في الوقت الحالي.

تابع أيضاً: إصابة عبدالله السعيد في مرن بيراميدز اليوم والاشعة تحدد موقفه