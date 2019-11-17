مباراة البرتغال ولوكسمبرج: البرتغال تتأهل إلى بطولة اليورو 2020

Advertisements

شهدت مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020 المقبلة فوز المنتخب البرتغالي بهدفين دون رد في مباراة جميلة للغاية كان نجمها الأول لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بيرناردو سيلفا ، فقد قدم اللاعب مستوى رائع في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكان قادراً على صناعة الهدف الأول بطريقة رائعة وكان قريب من تسجيل أكثر من هدف في ملخص مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم الأحد السابع عشر من شهر نوفمبر من عام 2019 الحالي والتي أقيمت في الرابعة عصراً.

مباراة البرتغال ولوكسمبرج : الشوط الأول

شهد الشوط الأول من مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم الأحد تألق كبير من قبل المنتخب البرتغالي وتقديم مستوى رائع للغاية في المباراة بشكل عام وخاصة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بيرناردو سيلفا الذي لعب في منتصف الملعب على غير العادة وكان قريب من تسجيل الأهداف وصناعتها، فقد مرر اللاعب اليساري الكبير تمريرة رائعة وهذا أقل وصف لها للاعب المميز برونو سيلفا الذي استلم بشكل رائع في المساحة الخالية ولم يكن هناك تسلل وسدد في المرمى بشكل مميز وقوي ليسجل الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في مباراة البرتغال ولوكسمبرج.

Advertisements

مع مرور الوقت أصبح هناك عصبية زائدة من قبل لاعبي منتخب لوكسمبرج وحاول اللاعبين الكبار في منتخبي البرتغال ولوكسمبرج تهدئة الأمور بعض الشيء وهو ما حدث مرور الوقت قبل أن تعود العصبية من جديد خاصة عن طريق الظهير الأيسر لمنتخب لوكسمبرج الذي كان لديه عنف زائد نحو لاعبي المنتخب البرتغالي في هذه المباراة وخاصة نحو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بيرناردو سيلفا الذي تجاهله اللاعب الكبير بشكل كامل ولعب على أحداث المباراة ولم يكن لديه أي اهتمام مما يفعل هذا اللاعب في مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم.

مباراة البرتغال ولوكسمبرج : الشوط الثاني

تغير الحال بعض الشيء في الشوط الثاني من مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم الأحد وخاصة من قبل لاعبي منتخب لوكسمبرج الذين كانوا أكثر جرأة للتقدم للأمام من أجل تسجيل هدف التعادل في مباراة البرتغال اليوم ، ولكن هذا لم يحدث بسبب البسالة الكبيرة من قبل مدافعي المنتخب البرتغالي وخط وسط الملعب المدافع اللاعب ويليان الذي كان بالمرصاد لكل كرة في مباراة اليوم ولم يترك منتخب لوكسمبرج ولاعبيه أن يقدموا ما لديهم في المباراة وأن يسجلوا هدف التعادل من بداية الشوط الثاني في مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم.

وهو ما زاد أكثر من عصبية منتخب لوكسمبرج في مباراة اليوم وجعل لديهم إصرار مع مرور الوقت بتسجيل هدف التعادل وفي نفس الوقت توتر ألا يقدرون على ذلك، وهذا الوقت استغله المنتخب البرتغالي بشكل كبير في الشوط الثاني بشكل خاص وطوال ملخص مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم بشكل عام، وتمكن المنتخب البرتغالي من تسجيل الهدف الثاني من ضمن أهداف مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم الأحد عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في الوقت الحالي ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق.

وذلك بعد كرة عالية أخطأ تقدريها لاعبي منتخب لوكسمبرج وحارس مرماهم ليسدد لاعب ولفرهامبتون دييجو جوتا وترتد الكرة إلى رونالدو الذي يضعها في المرمى بكل سهولة من على الخط لكي يسجل الهدف الثاني من أهداف مباراة البرتغال ولوكسمبرج اليوم ويعلن عن نهاية المباراة لصالح المنتخب البرتغالي ويتأهل إلى بطولة اليورو المقبلة العام المقبل 2020، خاصة أن الهدف كان في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة وقتل أحلام وآمال منتخب لوكسمبرج في العودة لهذه المباراة من جديد.

تابع أيضاً: كيف تطور الأهلي مع فايلر في فترة قليلة ببعض النقاط المهمة