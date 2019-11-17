مباراة انجلترا وكوسوفو: فوز عريض للمنتخب الإنجليزي بمشاركة الشباب

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مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم الأحد 17/11/2019 كانت من أفضل مباريات اليوم ومن المباريات القوية رغم الفوز الكبير والعريض للمنتخب الإنجليزي في هذه المباراة، فقد انتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف دون رد في ظل مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب وبعض اللاعبين الكبار مثل هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي والعائد من جديد رحيم سترلينج الذي استُبعد في المباراة الماضية أمام الجبل الأسود بعد المشادة الأخيرة التي حدثت بينه وبين جو جوميز لاعب فريق ليفربول الشاب ليقرر المدرب استبعاد اللاعب لتخطي حدوده.

مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم : الشوط الأول

بدأت مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم الأحد بالكثير من الحماس من قبل منتخب كوسوفو رغم علمه أنه الخصم الأضعف في المباراة، وحاول المنتخب الإنجليزي أن يسجل الهدف الأول من البداية ولكنه لم يقدر على ذلك وسط تماسك من قبل دفاع منتخب كوسوفو طوال أحداث مباراة انجلترا اليوم ، ولكن لم يكن منتخب كوسوفو خائف من المنتخب الإنجليزي إلى هذا الحد بل حاول أن يكون له الكلمة العليا في المباراة أكثر من مرة ولكن بهدوء وبساطة كانت المنتخب الإنجليزي قادر على إيقاف الخطورة البسيطة جداً في مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم.

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ومن كرة مرتدة في الشوط الأول من مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم الأحد وخاصة في الدقيقة الواحدة والثلاثين من عمر المباراة استلم لاعب توتنهام الإنجليزي هاري وينكس كرة في منطقة الجزاء هيأها لنفسه بشكل جيد وسدد في المرمى ليعلن عن أول هدف من أهداف مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم ، بعد هذا الهدف حاول المنتخب الإنجليزي أن يسجل أكثر ولكنه لم يكن قادر على التسجيل، ومع مرور الوقت لم يسعفهم الشوط الأول من مباراة انجلترا ضد كوسوفو اليوم الأحد وأطلق الحكم صافرة النهاية ليعلن عن نهاية مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم.

مباراة انجلترا وكوسوفو : الشوط الثاني

في الشوط الثاني من مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم الأحد ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 حاول المنتخب الإنجليزي أن ينهي المباراة بالهدف الثاني ولكنه تأخر كثيراً، حيث حاول منتخب كوسوفو بكل قوة أن لا يتلقى الهدف الثاني على أمل أن يسجل التعادل، وفي الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة ومن خطأ كبير للاعب منتخب كوسوفو في قلب الدفاع يشتت الكرة بشكل خاطئ تذهب في اتجاه المهاجم الخطير هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي ليضعها في المرمى ويعلن عن الهدف الثاني من ضمن أهداف مباراة انجلترا وكوسوفو.

ولم يمر الكثير من الوقت حتى ينطلق نجم المان يونايتد الشاب ماركوس راشفورد في اتجاه المرمى ويسدد كرة بطريقته الخاصة في الزاوية البعيدة ويعلن عن ثالث أهداف مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وقبل نهاية المباراة ببعض الوقت بل في اللحظات الأخيرة منها يستثمر مايسون ماونت لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الفرصة ليسجل الهدف الرابع من أهداف مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم حين وضع الكرة في الزاوية الصعبة على حارس المرمى ولم يقدر أن يفعل لها شيء في هذا الوقت.

وأطلق حكم مباراة انجلترا وكوسوفو اليوم الأحد صافرته ليعلن عن نهاية المباراة بفوز كبير وعريض للمنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف دون رد ويصل المنتخب الإنجليزي إلى بطولة يورو 2020 التي تقام العام المقبل ويشارك فيها مجموعة من المنتخبات الكبرى في العالم أجمع.

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