تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام جزر القمر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

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تشهد أرض دولة جزر القمر عصر اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب جزر القمر ضيفه المنتخب الوطني المصري، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

تنطلق مباراة مصر وجزر القمر تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة مصر وجزر القمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب جزر القمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمود علاء / أحمد حجازي / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

المدير الفني: المصري حسام البدري.

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