مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18/11/2019 .. مصر وجزر القمر والجزائر ضد بوتسوانا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات الدولية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين بعض مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 م، كما تُقام أيضاً بعض مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب جزر القمر / منتخب مصر، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب بوتسوانا / منتخب الجزائر، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب الأرجنتين / منتخب الأوروجواي، مباراة ودية دولية، قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، المعلق إنجليزي، الساعة التاسعة والربع مساءً.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب الدنمارك، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب مالطا / منتخب النرويج، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب إيطاليا / منتخب أرمينيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب جبل طارق / منتخب سويسرا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب إسبانيا / منتخب رومانيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب البوسنة والهرسك، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب اليونان / منتخب فنلندا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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