فايلر يطلب من الخطيب رحيل جيرالدو والتعاقد مع مهاجم أجنبي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الإثنين أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد طلب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، رحيل اللاعب الأنجولي جيرالدو من صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر أخطر الكابتن محمود الخطيب أنه غير مقتنع تماماً بالقدرات الفنية للاعب جيرالدو طيلة الأسابيع الماضية منذ أن تم تعيينه في منصب المدير الفني، مما يجعله بمثابة الحمل الزائد على الفريق الأهلاوي المرحلة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يأمل في تسريح اللاعب الأنجولي في الميركاتو الشتوي القادم، حتى يكون الأهلي قادراً على التعاقد مع لاعب أجنبي بديل له، على أن يكون ذلك البديل في مركز المهاجم الصريح الذي يُعاني فيه المارد الأحمر من نقص واضح في السنوات الماضية.

وشدد المصدر على أن فايلر يرغب في الحصول على تشكيلة مثالية على مستوى جميع الخطوط الفترة المقبلة، حتى يكون قادراً على قيادة الأهلي للمنافسة على كل الألقاب الممكنة وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع الأنجولي جيرالدو في مطلع العام الحالي 2019 وتحديداً في شهر يناير، وذلك بعقد يمتد حتى صيف عام 2023 مما قد يجعل هناك صعوبة في بيعه إلا في حالة تم تسويقه بشكل جيد من خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز المتبقية في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

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