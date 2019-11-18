أحمد حجازي يرفض الأهلي مجدداً لرغبته في الاستمرار بأوروبا

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الإثنين أن النجم المصري أحمد حجازي قد رفض مجدداً فكرة العودة مرة أخرى إلى جدران القلعة الحمراء الفترة المقبلة، بسبب رغبته في الاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي في قارة أوروبا سواء مع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أو مع أي فريق آخر.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريصاً على التواصل مرة أخرى مع أحمد حجازي على هامش تواجده في معسكر منتخب المنتخب الوطني الأيام الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة، من أجل محاولة إقناعه بالتعاقد من جديد مع المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشار إلى أن الأهلي وعد المدافع الصلب بوضع بند في عقده يسمح له بالرحيل مباشرة عن القلعة الحمراء في أي وقت، وذلك في حالة وصول عرض رسمي له من إحدى الأندية الأوروبية في السنوات القادمة.

وشدد المصدر أيضاً على أن حجازي رفض تماماً كل مقترحات النادي الأهلي، حيث اختار الاستمرار في تجربة الاحتراف الفترة المقبلة سواء استمر مع ناديه الحالي وست بروميتش ألبيون، أو حتى في حالة رحيله لأي نادي آخر مع نهاية الموسم الحالي.

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