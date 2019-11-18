موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الثلاثاء 19/11/2019

Advertisements

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إضافة إلى عشاق منتخب مصر الأولمبي وأيضاً عشاق النجم المصري رمضان صبحي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا.

Advertisements

وبناءً عى ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مصر وجنوب أفريقيا قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ستكون مباراة مصر وجنوب أفريقيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وجنوب أفريقيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الوصول إلى أهدافه المنشودة.

ويبقى الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني الأولمبي من هذه المباراة، هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، ثم يأتي خلفه مباشرة بلوغ المباراة النهائية من عمر النسخة الحالية لمسابقة كأس الأمم الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره ولم لا التتويج باللقب في نهاية المطاف.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن لاعبي منتخب مصر الأولمبي سوف يسعون للثأر من جنوب أفريقيا بشكل عام، بعدما أقصى منتخبها الأول منتخبنا الوطني الأول من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية في صيف العام الحالي 2019.

ومن جانبه، يعلم الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اللقاء مع جنوب أفريقيا لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن الأخير سيكون لديه نفس الطموحات من أجل الوصول إلى أولمبياد طوكيو في المقام الأول.

وتكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى منتخب مصر أن الخسارة في هذه المباراة تعني ضياع جميع أحلام الشعب المصري ولن تكون فقط مجرد خسارة مباراة، بل سوف يخسر معها المنتخب الأولمبي جميع الأهداف التي وضعها أمامه قبل انطلاقة البطولة، على أمل أن يواصل المنتخب الوطني الأولمبي عروضه المميزة بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات.

إقرأ أيضاً: أحمد حجازي يرفض الأهلي مجدداً لرغبته في الاستمرار بأوروبا