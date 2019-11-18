تشكيل منتخب مصر الرسمي اليوم أمام جزر القمر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

Advertisements

كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم منذ قليل عن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام منتخب جزر القمر المضيف في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وتأتي مباراة مصر وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وإليكم الآن تشكيل منتخب مصر الرسمي في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب جزر القمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد حجازي / محمود علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / عمرو السولية / أحمد سيد زيزو / محمد مجدي قفشة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وقام الكابتن حسام البدري بإجراء 3 تعديلات على التشكيل الرسمي مقارنة بالمباراة الماضية أمام منتخب كينيا، حيث خرج كلاً من الثلاثي أحمد فتحي وعبد الله جمعة إضافة إلى حسين الشحات من التشكيل الأساسي بعكس اللقاء الماضي.

وكان المنتخب الوطني المصري قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب كينيا على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الثلاثاء 19/11/2019