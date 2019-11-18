رمضان صبحي: مستقبلي مع الأهلي لن يُحسم إلا مع نهاية الموسم الحالي

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حسم النجم رمضان صبحي كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفترة المقبلة، بعد تردد الأنباء بقوة حول اقتراب عودته من جديد إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصاعدت وتيرة هذه الأنباء بقوة بسبب تألق رمضان صبحي بشكل ملفت مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي على هامش مشاركته الحالية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

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ومن جانبه، أكد النجم رمضان صبحي خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بمُباراة مصر وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، أن ملف رحيله أو استمراره مع المارد الأحمر لن يُفتح إلا مع نهاية الموسم الحالي.

وأشار أيضاً إلى أن الوقت لا يُعتبر مناسباً على الإطلاق من أجل الحديث عن ذلك الملف حالياً، نظراً إلى تواجده في صفوف منتخب مصر الأولمبي المشاركة في مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

وفي ختام حديثه، شدد على أن كامل تركيزه في الوقت الراهن رفقة زملائه في المنتخب الأولمبي هو محاولة التأهل إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، على أن يبقى باب الاحتراف الخارجي مفتوحاً بعد نهاية الأولمبياد القادم.

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