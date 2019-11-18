مباراة مصر وجزر القمر .. شوط أول سلبي والعارضة تحرم كهربا من الهدف الأول

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سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم مع مضيفه منتخب جزر القمر، وذلك في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد الشوط الأول بداية حماسية للغاية من الجانبين، وخاصة من طرف منتخب مصر الذي قدم ربع ساعة جيدة للغاية استطاع من خلالها خلق بعض الخطورة على مرمى منتخب جزر القمر.

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ولعل أبرز تلك الفرص كانت تسديدة النجم محمود عبد المنعم كهربا الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أحفاد الفراعنة من التقدم في النتيجة.

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