مباراة مصر وجزر القمر .. التعادل السلبي يحسم اللقاء وسط خيبة أمل مصرية

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سقط المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه منتخب جزر القمر، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين على أرض دولة جزر القمر، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ولم يظهر منتخب مصر في هذا اللقاء بمستوى فني متميز مثلما كانت تأمل الجماهير المصرية، ليعود في نهاية المطاف بنقطة وحيدة فقط إلى الديار وسط خيبة امل كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

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وأضاع النجم محمود عبد المنعم كهربا فرصة خطيرة لأحفاد الفراعنة في شوط المباراة الأول، فيما أضاع زميله محمود حسن تريزيجيه فرصة أخرى خطيرة بدوره قبل نهاية المباراة بقليل.

وبناءً على ذلك، حصد المنتخب الوطني المصري النقطة الثانية فقط بعد مرور أول جولتين من عمر التصفيات، بعدما سقط أيضاً في فخ التعادل بالجولة الاولى والذي كان إيجابياً بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب كينيا.

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