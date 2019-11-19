مصادر تؤكد عدم خوض الأهلي مبارياته على برج العرب الأشهر القادمة

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كشفت مصادر صحفية مصرية أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يتمكن من خوض جميع مبارياته المرحلة القادمة على مستوى جميع المسابقات المحلية والقارية على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بسبب قيام مسؤولي الملعب بإغلاقه منذ أيام قليلة لإجراء أعمال الصيانة عليه.

وأكدت المصادر أن مسؤولي ملعب برج العرب قاموا بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم إضافة إلى الأندية باستحالة استضافة أي مباراة من مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى المباريات الأفريقية للأندية المشاركة في المحافل القارية بسبب أعمال الصيانة لأرضية الملعب.

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وأشارت إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق مع الجهات الأمنية على خوض المارد الأحمر مبارياته ضمن مسابقة الدوري العام على ملعب القاهرة الدولي بحضور 5000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، فيما سيخوض مبارياته ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

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