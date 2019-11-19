مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19/11/2019 .. تونس وغينيا الاستوائية والمغرب ضد بوروندي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات الدولية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء بعض مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022، كما تُقام أيضاً بقية مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، إضافة إلى بقية مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب أوزبكستان / منتخب فلسطين، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة الثانية ظهراً.

منتخب سوريا / منتخب الفلبين، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة الكأس الرياضية HD4 المشفرة، المعلق هيكل الصغير، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب أفغانستان / منتخب قطر، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب العراق / منتخب البحرين، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة البحرين الرياضية المجانية، المعلق علي آل محسن، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة العراقية الرياضية المجانية، المعلق رعد ناهي، قناة دجلة، المعلق علي لفته، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب اليمن / منتخب سنغافورة، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق عائد العصيمي، قناة الكأس الرياضية HD5 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة الخامسة مساءً.

منتخب عمان / منتخب الهند، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD3 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الخامسة مساءً.

منتخب الأردن / منتخب الصين تايبيه، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة الأردن الرياضية المجانية، المعلق علي الحنيطي، قناة الكأس الرياضية HD4 المشفرة، المعلق علي حدادين، الساعة السادسة مساءً.

منتخب لبنان / منتخب كوريا الشمالية، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، الجولة السادسة، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السغدي، الساعة السابعة مساءً.

منتخب البرازيل / منتخب كوريا الجنوبية، مباراة ودية دولية، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة الثالثة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب باراجواي، مباراة ودية دولية، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

منتخب كرواتيا / منتخب جورجيا، مباراة ودية دولية، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة مساءً.

منتخب بوروندي / منتخب المغرب، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب إثيوبيا / منتخب كوت ديفوار، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب موريتانيا / منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، الساعة السادسة مساءً.

منتخب غينيا الاستوائية / منتخب تونس، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب ليبيا / منتخب تنزانيا، تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الجولة الثانية، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب كوت ديفوار / منتخب غانا، كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الخامسة مساءً.

منتخب مصر / منتخب جنوب أفريقيا، كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الثامنة مساءً.

منتخب ألمانيا / منتخب إيرلندا الشمالية، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب هولندا / منتخب استونيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب بلجيكا / منتخب قبرص، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب ويلز / منتخب المجر، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب سلوفاكيا / منتخب اذربيجان، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب اسكتلندا / منتخب كازاخستان، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب سان مارينو / منتخب روسيا، تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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