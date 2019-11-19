محمد صلاح يصل إنجلترا بعد نهاية رحلة علاجه في دبي

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وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ظهر اليوم الثلاثاء إلى دولة إنجلترا، بعد نهاية رحلة علاجه التي استمرت طيلة الأيام الماضية في إماراة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، من خلال نشر صورة خاصة له لحظة وصوله إلى مدينة ليفربول قادماً من مدينة دبي.

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وكان فخر العرب قد تعرض إلى الإصابة مجدداً على مستوى الكاحل الأيسر قبل بداية فترة التوقف الدولي الحالية، مما أجبره بالتالي على الغياب مرة أخرى عن معسكر المنتخب الوطني المصري بعد غيابه المرة الأولى شهر أكتوبر الماضي.

ولا تزال مشاركة صلاح غير واردة بنسبة كبيرة في المباراة القادمة لفريق ليفربول أمام مضيفه فريق كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل على ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة لندن، نظراً إلى عدم رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب في المجازفة به من جديد.

ويأمل عشاق الفرعون المصري محمد صلاح أن يتمكن الأخير من التواجد في المباراة المنتظرة أمام فريق نابولي الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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