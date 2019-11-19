وكيل محمد النني ينفي رسمياً عرض اللاعب على ميلان الإيطالي

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نفى آلان نظمي وكيل أعمال النجم المصري محمد النني بشكل رسمي اليوم الثلاثاء حقيقة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام الإيطالية مؤخراً، وذلك بخصوص عرض اللاعب الرسمي على نادي ميلان الإيطالي أو أي نادي آخر في القارة الأوروبية.

وقام نظمي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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لم نقم بعرض النني على أي نادي، وليس لدينا أي علاقة عمل مع الوكالة التي يتحدث عنها الإعلام الإيطالي.

يُذكر أن صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن إحدى وكالات اللاعبين قامت بعرض اللاعب المصري محمد النني على نادي ميلان الإيطالي، من أجل شرائه في الميركاتو الشتوي القادم مقابل 15 مليون يورو.

ويلعب النني حالياً في صفوف نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادماً من أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقد إعارة النجم المصري متواجد به بند أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو.

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