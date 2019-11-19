رسمياً .. عودة لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عودة المدرب الإسباني لويس إنريكي من جديد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، وفي المقابل تمت إقالة المدرب روبرتو مورينو من منصب المدير الفني بناءً على رغبة إنريكي نفسه.

وأكد رئيس الاتحاد الإسباني خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر الاتحاد اليوم أن ذلك القرار المفاجئ لا يُعتبر خيانة لأي أحد وتحديداً المدرب الشاب روبرتو مورينو الذي كان مرشحاً لقيادة المنتخب الإسباني في مسابقة كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل 2020.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الأطراف المعنية تتعامل بشفافية مع ذلك الموضوع، مشدداً في الوقت ذاته على أن روبرتو مورينو نفسه هو من أخطر الاتحاد الإسباني برغبة لويس إنريكي في العودة من جديد إلى منتخب إسبانيا المرحلة القادمة.

يُذكر أن إنريكي كان قد استقال من منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأشهر الماضية، بسبب معاناة ابنته الصغيرة من مرض سرطان العظام قبل أن تتوفى بعدها بفترة قصيرة، علماً بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أكد وقتها أن باب المنتخب الإسباني يظل مفتوحاً للمدرب لويس إنريكي في أي وقت من أجل العودة.

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