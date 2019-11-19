ميدو يُهاجم نجوم منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر

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حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو على مهاجمة لاعبي المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، بعد التعادل المخيب للآمال مع كلاً من منتخبي كينيا وجزر القمر توالياً في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ودافع ميدو أيضاً بقوة عن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الانتقادات العديدة اللاذعة التي تعرض لها طيلة الساعات الماضية من طرف العديد من الأشخاص في الوسط الرياضي المصري.

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وقام أحمد حسام ميدو بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

منتخب مصر الأول سيء جداً، ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث، يجب أن يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نُبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية، منتخبنا سيتحسن و سنتأهل لكأس الأمم، ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله.

بدلاً من الحديث عن رحيل البدري، يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى، تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر، منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وأضر باللاعبين بدنياً بشكل كبير، إصرار المسؤولين على لعب الدوري بدون جماهير، أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلاً من أن يكونوا أبطالاً.

الكومبارس يُبدع في مسرح خالي من الجمهور ويعتقد أنه بطلاً، وعندما تظهر الجماهير يكتشف أنه مازال كومبارساً.

أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بأسرع وقت ممكن، غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة، السبب الرئيسي في تدهور منتخبنا هو التأجيلات المزيفة بدون داعي للدوري، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم، وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين.

هل سمعتم عن شيء اسمه “الخمول التدريبي”، المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفة، عندما لا يُمارس مهنته لأكثر من سنة يُصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل إلى أفضل مستوى فني له، هذا ما أصيب به حسام البدري بعد أن عمل في منصب إداري لأكثر من سنة، وواثق أنه سوف يتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق.

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