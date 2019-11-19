جاريدو: مواجهة الأهلي مهمة وصعبة ولكنها ليست حاسمة

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تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي عن المواجهة المنتظرة القادمة، والتي ستجمعه مع ناديه السابق الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدرب خوان كارلوس جاريدو خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام التونسية وجماهير النجم الساحلي، أن المباراة الأولى له مع فريقه الجديد أمام المارد الأحمر ستكون صعبة ومهمة للغاية بالنسبة للطرفين.

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وأشار أيضاً إلى أن المواجهة لن تكون حاسمة في الوقت ذاته نظراً لكونها تأتي في الجولة الأولى، مشدداً على أن فريقه سوف يسعى إلى حصد أكبر عدد من النقاط الممكنة من المباريات ال6 التي سوف يخوضها خلال مرحلة المجموعات في مسابقة دوري الأبطال من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

يُذكر أن “جاريدو” سبق له وأن تولى تدريب الفريق الأهلاوي في فترة سابقة، علماً بأن أبرز إنجاز تمكن من تحقيقه وقتها مع المارد الأحمر كان نجاحه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2014 للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

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