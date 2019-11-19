فايلر يُطالب الأهلي بالتعاقد مع الأنجولي بولولو من بازل السويسري

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد طالب مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع الأنجولي أفيميِكو بولولو مهاجم نادي بازل السويسري في الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر يرغب في تدعيم مركز المهاجم الصريح بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حتى يكون المارد الأحمر قادراً على المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب الممكنة سواء المحلية أو خاصة لقب دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن الضحية في حالة إتمام هذه الصفقة بنجاح، سيكون هو الجناح الأنجولي جيرالدو بسبب عدم قناعة المدرب السويسري بقدرات اللاعب الأنجولي الفنية طيلة الأشهر الماضية.

وشدد المصدر على أن الكابتن محمود الخطيب سوف يكون مُجبراً على تنفيذ مطالب فايلر، وخاصة في حالة استمرار نجاح الأخير في تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق الأهلاوي حتى نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

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