فايلر: سعيد بوجودي مع الأهلي وأتمنى أن تكون الجماهير راضية عنا

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير القلعة الحمراء، قبل أيام قليلة فقط من استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال رينيه فايلر خلال مقطع فيديو نشره الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التالي:

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مرحباً جماهير الأهلي، أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا، أتمنى أن يكون الجميع راضياً على مجهودنا على ملعب التتش، نراكم قريباً.

وجاءت هذه الرسالة من المدرب السويسري قبل أقل أسبوع على موعد مباراة الأهلي والجونة في مسابقة الدوري العام، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر 2019.

يُذكر أن بعثة المارد الأحمر سوف تتوجه بعدها مباشرة إلى دولة تونس، من أجل الاستعداد لخوض مباراة منتظرة مع فريق النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وكان الفريق الأهلاوي قدم مستويات مميزة للغاية منذ انطلاقة الموسم الحالي مع رينيه فايلر، ولعل ما ساهم في ذلك هو نجاح الأخير في قيادة الفريق الأحمر للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك، إضافة إلى تحقيق الانتصار في جميع المباريات الأخرى سواء محلياً أو حتى قارياً.

وهو الأمر الذي جعل المدرب السويسري يدخل قلوب جماهير الأهلي منذ الوهلة الأولى له داخل جدران القلعة الحمراء، وخاصة بعدما تطور مستوى جميع اللاعبين من الناحية الفنية بشكل ملحوظ للغاية الموسم الجاري، مما ساهم في تقديم الفريق الأهلاوي لكرة قدم جميلة وساحرة على أرض الملعب في جميع مبارياته.

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