التفاصيل كاملة عن إصابة جونيور أجايي بالمباراة الودية بين الأهلي والاتصالات

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تعرض مهاجم القلعة الحمراء النيجيري جونيور أجايي، للإصابة خلال المباراة الودية التي شارك فيها النادي الأهلي أمام نادي المصرية للاتصالات عصر اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين والتي تم إقامتها على ملعب مختار التتش.

تم نقل اللاعب النيجيري جونيور أجايي عبر سيارة إسعاف من أجل الاطمئنان على حالة الصحية بعد تعرضه لتلك الإصابة، وخضع اللاعب النيجيري لإجراءات الفحص الطبي، وتم فحصه بالأشعة اللازمة من أجل تحديد الإصابة، بعد عدم استطاعة اللاعب إكمال المباراة الودية.

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صرح مصدر داخل النادي الأهلي بأن الأشعة التي خضع لها اللاعب النيجيري جونيور أجايي أثبتت أن اللاعب قد أصيب بإجهاد بالعضلة الأمامية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن النادي الأهلي قد حقق الفوز خلال المباراة الودية بهدف أحرزه اللاعب أزارو أمام نادي الاتصالات في إطار استعدادات القلعة الحمراء لاستئناف مسابقة الدوري، وبطولة أبطال إفريقيا.

ومن المتعين أن يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر في مسابقة الدوري المصري، ثم يطير من أجل مقابلة نادي النجم الساحلي التونسي يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.

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