شوقي غريب يستقر على ضم صلاح وحجازي وطارق حامد في أولمبياد طوكيو

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أوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأولمبي أن الكابتن شوقي غريب المدير الفني قد استقر على الأسماء الثلاثة من اللاعبين كبار السن الذين سينضمون إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وأكد المصدر أن الكابتن شوقي غريب استقر على استدعاء كلاً من النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى النجم أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأيضاً متوسط الميدان المقاتل طارق حامد لاعب نادي الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الأسماء من الوارد أن تتغير في أي لحظة في حالة حدوث أي إصابات مفاجئة ضمن العناصر الأساسية للمنتخب الوطني الأولمبي قبل موعد انطلاقة الأولمبياد، أما في حالة إصابة أحد الثلاثي الكبار سوف يتم استدعاء حارس المرمى محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي كبديل لأي واحد منهم فقط.

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