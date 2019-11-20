صدمة قوية لجماهير الأهلي بعد الكشف عن طبيعة مرض محمود الخطيب !

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تلقت جماهير النادي الأهلي في كل مكان صدمة قوية للغاية في الساعات الماضية، بعدما تم الكشف عن طبيعة المرض التي يُعاني منها الكابتن محمود الخطيب في الآونة الأخيرة إثر الفحوصات الطبية التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الفحوصات أثبتت أن الكابتن محمود الخطيب يُعاني من اعوجاج في العمود الفقري والحوض، إضافة إلى قصر في إحدى القدمين عن الأخرى، مما سوف يجعله مُجبراً على السفر مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد أسبوعين من الآن لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي الخاصة به.

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وأشار أيضاً إلى أنه في حالة عدم وجود أي تحسن في الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد نهاية جلسات العلاج الطبيعي في فرنسا، فإن الطبيب الفرنسي المسؤول عن علاجه سوف يأمره مباشرة بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع إلى العلاج هناك.

وشدد المصدر على أن الكابتن محمود الخطيب بات مهدداً بالابتعاد تماماً عن الساحة الرياضية خلال المرحلة القادمة، مما قد يجعله بالتالي يتخلى عن منصب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

يُذكر أن الكابتن محمود الخطيب كانت معاناته مع المرض قد بدأت من خلال شعوره ببعض الألم الحاد على المستوى الظهر، وهو ما كان له بالتالي تأثير كبير على حركة المشي، على أمل أن يتعافى سريعاً حتى يعود مجدداً لممارسة عمله بشكل طبيعي.

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