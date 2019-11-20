فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم كهربا يناير المقبل

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد منح الضوء الأخضر لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التعاقد مع النجم محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر كان يخشى من عدم انضباط محمود عبد المنعم كهربا على المستوى السلوكي في حالة تم التعاقد معه، نظراً إلى ما بدر عنه طيلة فترة تواجده مع ناديه السابق الزمالك السنوات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يرى في الوقت ذاته أن اللاعب سيكون مفيداً للغاية للمارد الأحمر من الناحية الفنية، بسبب قدرته على اللعب في مركز الجناح إضافة إلى مركز المهاجم الصريح، مما يحل العديد من المشاكل الهجومية للفريق الأهلاوي.

وشدد المصدر على أن فايلر قد تلقى وعداً من مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأن كهربا لن يفتعل أي مشكلة مع أي شخص طيلة فترة تواجده في البيت الأهلاوي، وخاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في إثبات قدرته من جديد على اللعب في المستوى العالي.

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