مصطفى محمد: أحترم انتقادات أحمد بلال والزمالك هو “بيتي”

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أكد النجم الصاعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري الأولمبي أنه يحترم جميع الانتقادات التي تم توجيهها له الفترة الماضية، وذلك سواء من طرف الكابتن أحمد بلال لاعب الأهلي سابقاً أو من طرف أي شخص آخر.

وأوضح مصطفى محمد خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أن مسألة الاحتراف الخارجي لا تشغل باله كثيراً نظراً لكونه راضي عن أي شيء سيحدث له في المستقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة استمراره داخل مصر فإن نادي الزمالك هو بمثابة منزله في نهاية المطاف.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع اللاعبين داخل منتخب مصر الأولمبي سعداء للغاية، بعد النجاح في تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، مشدداً على أن أهم شيء الآن هو ضرورة التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً مساء يوم الجمعة القادم، وخاصة وأن البطولة يتم تنظيمها على أرض مصر.

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