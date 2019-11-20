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بات الشعب المصري بأكمله في حالة ترقب لا مثيل لها على الإطلاق، بعدما نجح المنتخب الوطني المصري الأولمبي في التأهل مساء يوم أمس الثلاثاء إلى نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً على أرض مصر.

وبناءً على ذلك، بات الجميع يتساءل عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

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وتنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المنتخب الوطني الأولمبي نجح في ضمان بطاقة الصعود إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، عقب فوزه أيضاً على حساب منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

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