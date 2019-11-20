الذوادي يؤكد استحالة استغلال قطر لمحمد صلاح سياسياً أثناء مونديال الأندية

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أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والمشرف على تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية قطر 2019، أن دولة قطر من المستحيل أن تقوم باستغلال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من الناحية السياسية أثناء فترة إقامة مونديال الأندية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح حسن الذوادي خلال تصريحات له لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أن محمد صلاح بات لاعباً عالمياً وله عشاق في كل أنحاء العالم وخاصة في الوطن العربي، مما سوف يجعل الجماهير العربية في دولة قطر متشوقة بشدة لمتابعة مبارياته في كأس العالم للأندية مع فريق ليفربول.

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وأشار أيضاً إلى أن الجميع في الوطن العربي أصبح من مشجعي نادي ليفربول، حتى وإن كان فريق الريدز ليس هو الفريق الأول لهم، حيث يرجع ذلك بكل تأكيد بسبب تواجد فخر العرب محمد صلاح ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وفي ختام حديثه، شدد الذوادي على أن الجميع يعلم جيداً أن دولة قطر تمتلك نادي باريس سان جيرمان من خلال استحواذ ناصر الخليفي على إدارة النادي، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة لم تتعمد في أي يوم من الأيام استغلال أي نجم من نجوم النادي الباريسي في أي أمور سياسية على الإطلاق طيلة السنوات الماضية.

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