تعرف على موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة منتخب مصر

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يعيش الشعب المصري بأكمله على وقع الفرحة منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، بعد نجاح المنتخب الوطني المصري الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020 عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

وبات الجميع الآن يتساءل أيضاً عن موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة منتخب مصر الأولمبي، وليس فقط عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وخاصة بعد الأنباء التي ترددت بقوة حول إمكانية مشاركة محمد صلاح رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو القادم.

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ولا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يكشف بعد عن موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020، نظراً لعدم اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية من مختلف القارات، إلا أن القرعة عادة ما يتم إجراؤها قبل 3 أشهر من انطلاقة الأولمبياد.

وهو ما يعني بالتالي أن نهاية شهر أبريل 2020 أو بداية شهر مايو 2020 سوف يتم فيها إجراء مراسم قرعة أولمبياد طوكيو 2020، علماً بأن الألعاب الأولمبية سوف تنطلق تحديداً يوم 22 يوليو 2020 على أرض دولة اليابان.

ولا تزال هناك 8 مقاعد شاغرة من أجل إكمال عقد المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتبقى مقعد واحد فقط عن قارة أفريقيا، إضافة إلى 3 مقاعد من قارة آسيا، وأيضاً مقعدين من قارة أمريكا الشمالية مثلها مثل قارة أمريكا الجنوبية.

وإليكم الآن جميع المنتخبات التي نجحت حتى الآن في ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020:

منتخب اليابان / منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا.

منتخب رومانيا / منتخب إسبانيا / منتخب مصر.

منتخب كوت ديفوار / منتخب نيوزيلندا.

يُذكر أن المقعد الأفريقي الأخير سوف يُحسم يوم الجمعة القادم، وذلك حينما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره منتخب غانا ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، حيث يتأهل الفائز بالمركز الثالث مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020 بداية من يوم 23 يوليو حتى يوم 29 يوليو، فيما ستُقام مباريات الدور ربع النهائي خلال يوم 1 أغسطس، أما مباراتي الدور نصف النهائي في يوم 4 أغسطس، كما تُقام تحديد المركز الثالث يوم 7 أغسطس، بينما تُقام المباراة النهائية لأولمبياد طوكيو 2020 يوم 8 أغسطس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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