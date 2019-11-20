محمد النني يدعم المنتخب الأولمبي بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

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حرص النجم محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي والمعار حالياً لنادي بشكتاش التركي على دعم وتهنئة لاعبي المنتخب الوطني المصري الأولمبي، بعد نجاحهم في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 إضافة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

وقام محمد النني بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لأولمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، بروحكم العالمية لن نكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة، وأنتوا تستاهلوا النجاح.

يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد نجح في ضمان بطاقة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزه مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة القاهرة.

ولن يكتفي المنتخب الوطني الأولمبي فقط بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، بل إن لديه فرصة كبيرة أيضاً من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً على أرضه ووسط جماهيره، وذلك حينما يلتقي مع منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية مساء يوم الجمعة القادم.

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