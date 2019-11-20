عبد الحفيظ يؤكد بقاء رمضان صبحي وجميع النجوم مع الأهلي المرحلة القادمة

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حسم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كل الجدل القائم في الأيام الماضية، وذلك بخصوص مستقبل النجم رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة القادمة، بعد تألقه بشكل ملفت للغاية مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي مؤخراً.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له في ندوة رياضية بجامعة حلوان أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليس لديه أي نية على الإطلاق من أجل التخلي عن أي نجم من نجوم الفريق الأهلاوي في المرحلة المقبلة سواء كان رمضان صبحي أو أي زميل له.

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وأشار أيضاً في حديثه إلى أن جميع لاعبي المارد الأحمر جاهزون من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة الموسم الحالي، وخاصة بعد اعتاد الكل على أسلوب المدير الفني السويسري رينيه فايلر طيلة الأشهر الماضية.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المصرية قد أثارت التساؤلات بقوة حول إمكانية مغادرة اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي القادم تجاه الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، بعد مستواه المميز على هامش مشاركته مع المنتخب الأولمبي في النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

يُذكر أن رمضان صبحي قاد منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إضافة إلى ضمان بطاقة التأهل أيضاً إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

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