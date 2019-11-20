مصادر تؤكد غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن صعوبة مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال المباراة القادمة أمام مضيفه فريق كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن محمد صلاح لا يزال يُعاني من الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر، بالرغم من نهاية رحلة علاجه مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الماضية.

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وأشارت إلى أن فخر العرب يشعر حتى الآن ببعض الألم في الكاحل الأيسر، مما سوف يُجبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على عدم الاعتماد على خدماته في لقاء كريستال بالاس خوفاً من تفاقم الإصابة التي يُعاني منها.

وشددت أيضاً على أن الجهاز الطبي لفريق ليفربول سوف يعمل جاهداً على تجهيز الفرعون المصري محمد صلاح، حتى يكون حاضراً في المباراة المنتظرة أمام فريق نابولي الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على صعيد متصل، أوضحت الشبكة أن محمد صلاح لن يكون الغائب الوحيد عن صفوف ليفربول أمام كريستال بالاس، حيث تأكد فريق الريدز أيضاً من غياب ظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، على أن يكون الأخير جاهزاً بدوره لمباراة دوري الأبطال.

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