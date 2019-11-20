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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع المقبل بعدما انتهت فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر نوفمبر.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع مباريات البريميرليج يتم نقلها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

وست هام يونايتد / توتنهام هوتسبير، السبت 23 نوفمبر 2019، الملعب الأولمبي في العاصمة لندن، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أرسنال / ساوثهامبتون، ملعب الإمارات في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

برايتون أند هوف ألبيون / ليستر سيتي، الساعة الخامسة مساءً.

واتفورد / بيرنلي، الساعة الخامسة مساءً.

كريستال بالاس / ليفربول، ملعب سيلهرست بارك في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

بورنموث / ولفرهامبتون، الساعة الخامسة مساءً.

إيفرتون / شيفيلد يونايتد، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / تشيلسي، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، السابعة والنصف مساءً.

شيفيلد يونايتد / مانشستر يونايتد، الأحد 24 نوفمبر 2019، الساعة السادسة والنصف مساءً.

أستون فيلا / نيوكاسل يونايتد، الإثنين 25 نوفمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً.

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