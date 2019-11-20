بعد التعاقد رسمياً معه .. ماذا ينتظر جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبير ؟

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي توتنهام هوتسبير، إضافة إلى عشاق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بداية رحلة الأخير مع الفريق اللندني، بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي اليوم الأربعاء في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل.

وجاء تعاقد نادي توتنهام هوتسبير مع المدرب جوزيه مورينيو، بعد أن تمت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مساء يوم أمس الثلاثاء في ظل تراجع نتائج فريق السبيرز مع الأخير على مستوى جميع المسابقات الموسم الحالي.

Advertisements

ولم يتمكن مورينيو من ممارسة مهنة التدريب منذ عام كامل، حيث تمت إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد في نفس ذلك الوقت من العام الماضي 2018 لسوء النتائج.

وإليكم الآن جميع المباريات التي تنتظر جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبير حتى نهاية العام الحالي 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

وست هام يونايتد / توتنهام هوتسبير، السبت 23 نوفمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

توتنهام هوتسبير / أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً.

توتنهام هوتسبير / بورنموث، السبت 30 نوفمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

توتنهام هوتسبير / بيرنلي، 7 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

بايرن ميونخ الألماني / توتنهام هوتسبير، 11 ديسمبر 2019، دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً.

وولفرهامبتون / توتنهام هوتسبير، 15 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصراً.

توتنهام هوتسبير / فريق تشيلسي، 22 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة السادسة والنصف مساءً.

توتنهام هوتسبير / برايتون أند هوف ألبيون، 26 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نورويتش سيتي / توتنهام هوتسبير، 28 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020