مدرب كوت ديفوار: هدفنا الفوز باللقب ولا نخشى الجماهير المصرية

Advertisements

تحدث الإيفواري حيدرا سواليهو المدير الفني للمنتخب الإيفواري الأولمبي اليوم الخميس عن المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي ستجمعه مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي مساء يوم غداً الجمعة على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

وأكد مدرب منتخب كوت ديفوار خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، أن منتخب بلاده بات جاهزاً من أجل خوض ذلك النهائي المنتظر، بالرغم من معرفته الجيدة بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها منتخب مصر من الناحية الفنية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المنتخب الإيفواري سيلعب هذه المباراة النهائية بدون أن يشعر بأي خوف على الإطلاق من لاعبي المنتخب المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن لاعبيه لن يخشوا ضغط الجماهير المصرية الغفيرة التي ستكون حاضرة في المدرجات، كما لن يخشوا أيضاً قوة منتخب مصر الذي فاز بجميع مبارياته خلال البطولة حتى الآن.

وشدد حيدرا في حديثه على أن الهدف الرئيسي لمنتخب كوت ديفوار هو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً بعد ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وخاصة في ظل رغبته في السير على خطى والده وأخيه حيث سبق لهما وأن فازا بهذا اللقب القاري.

يُذكر أن منتخب كوت ديفوار كان قد نجح في الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، بعدما تخطى عقبة منتخب غانا في الدور النصف النهائي، حيث انتهى اللقاء في وقته الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم المنتخب الإيفواري تأهله إلى الدور النهائي من خلال فوزه في ركلات الترجيح.

ويأمل منتخب كوت ديفوار الأولمبي في الثأر من السيناريو الذي حدث عام 2006 لمنتخب كوت ديفوار الأول على ملعب القاهرة الدولي، حيث خاض حينها منتخب كوت ديفوار الأول نهائي كأس أمم إفريقيا للكبار أمام المنتخب الوطني المصري الأول، وفاز وقتها الأخير بركلات الترجيح على الجيل التاريخي الذي كان يتواجد في صفوفه أساطير مثل الهداف ديدييه دروجبا إضافة إلى متوسط الميدان يحيى توريه.

إقرأ أيضاً: بعد التعاقد رسمياً معه .. ماذا ينتظر جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبير ؟