رسمياً .. السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر 14 فبراير 2020

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أكدت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية بشكل رسمي اليوم الخميس إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين نادي الزمالك وبين نادي الترجي الرياضي التونسي على أرض دولة قطر يوم 14 فبراير المقبل من العام القادم 2020.

وقام الحساب الرسمي للقناة القطرية بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُعلن إقامة كأس السوبر الإفريقية في الدوحة في 14 فبراير 2020.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وتحديداً رئيسه معترضاً بشدة على فكرة إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي على أرض دولة قطر، نظراً إلى تواجد مصر ضمن الدولة المقاطعة لدولة قطر منذ عامين.

وهدد رئيس نادي الزمالك وقتها بعدم خوض هذه المباراة والانسحاب منها بشكل رسمي، وذلك في حالة إصرار الاتحاد الإفريقي على إقامتها على أرض دولة قطر، كما أكد أيضاً وقتها أن نادي الزمالك يُمثل رمزاً للوطنية ولن يتخلى أبداً عن ذلك.

ومن جانبها، لم تؤيد جماهير القلعة البيضاء قرار مجلس الإدارة حينها بشكل كبير، وخاصة وأن كرة القدم مفصولة تماماً عن الأجواء السياسية أو المقاطعة الدبلوماسية بين البلدين، كما أشارت جماهير نادي الزمالك أيضاً إلى خوض الأندية السعودية المباريات الآسيوية الخاصة بها مع الأندية القطرية بشكل طبيعي للغاية على أرض الطرفين دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومن المرجح أن يفرض الكاف عقوبات قاسية للغاية على نادي الزمالك في حالة انسحابه من هذه المباراة، حيث لن يقتصر الأمر فقط على فرض غرامة مالية على القلعة البيضاء، وإنما قد يتم استبعاده أيضاً من المشاركة في المسابقات القارية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعدة سنوات قادمة، وهي العقوبات التي قد تجعل النادي في موقف سيء للغاية من الناحية المالية.

يُذكر أن الزمالك يخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل النسخة الماضية لمسابقة كأس الكونفدرالية، والتي فاز بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، فيما يخوض فريق الترجي الرياضي المباراة بصفته بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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