اتحاد الكرة يكشف ترتيبات اليوم الختامي لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس عن ترتيبات اليوم الختامي لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، قبل يوم واحد فقط من المباراة النهائية للبطولة بين مصر وكوت ديفوار، إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث بين غانا وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً بين مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما سيُقام لقاء غانا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن اليوم الختامي سوف يُقام على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

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وإليكم الآن البيان الذي نشره اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي المتعلق بترتيبات اليوم الختامي لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً:

فتح أبواب ملعب القاهرة الذي سوف يشهد اليوم الختامي يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالي اعتباراً من الواحدة ظهراً.

يُغلق الملعب أبوابه في السادسة مساءً استعداداً لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساءً.

تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصراً.

تُقام المباراة النهائية للبطولة في الثامنة مساءً.

تأمل اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ملعب القاهرة الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع تفادياً للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

اللجنة المنظمة تدعو جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بِفاعليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.

يُذكر أن النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً لم تعرف ذلك الحضور الجماهيري الكبير في مباريات المنتخب الوطني المصري الأولمبي خلال مرحلة دور المجموعات، إلا أن أعداد الجماهير زادت بشكل تدريجي انطلاقاً من مباراة غانا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقامت الجماهير المصرية بالوقوف مع منتخب مصر الأولمبي بالشكل المطلوب خلال مباراة الدور نصف النهائي في المربع الذهبي، وهو الأمر المتوقع أيضاً خلال المباراة النهائية مساء يوم غداً الجمعة.

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